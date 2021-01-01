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حماس تجدد البيعة للمسجد الأقصى في ذكرى مجزرة الأقصى

الجمعة 08 أكتوبر 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تجدد البيعة للمسجد الأقصى في ذكرى مجزرة الأقصى



غزة /سما/

جددت حركة حماس البيعة للمسجد الأقصى في الذكرى الـ 31 لمجزرة الأقصى، والتي ارتكبها الاحتلال في ساحات المسجد المبارك، مدفوعا بهوس جماعات الهيكل التي تظن أن المسجد الأقصى لقمة سائغة يمكن النيل منها، وأن الفرصة أصبحت متاحة لوضع حجر الأساس لهيكلهم المزعوم.

وقالت في بيان صحفي :"إننا اليوم وأمام مشهد جماعات الهيكل التي تحاول إعادة التاريخ بالمساس بقدسية المسجد الأقصى وحرمته محمية من حكومة الاحتلال، نؤكد جهوزية أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل للدفاع عن المسجد الأقصى، وأن خطوات الاحتلال المدفوعة بنيران الأيدولوجيا الحاقدة ضد المقدسات سترتد في وجهه."

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة إلى التوجه والرباط في المسجد الأقصى، ومنع المستوطنين من أداء ما يسمى صلواتهم الصامتة، والتي تهدف لإثبات الأوهام الدينية التي يعيشها المستوطنون ومعهم حكومة اليمين بأن لهم موطئ قدم في الأقصى، وإن محاولات فرض التقسيم المكاني أو الزماني ستكون نتائجها وخيمة على الاحتلال، مضيفة "فشعبنا البطل خاض معركة بطولية في انتفاضة الأقصى دفاعا عن القدس ومسجدها، وإن الدماء الزكية التي سالت من أجل الأقصى لا تزال دفاقة في جنين والقدس في الملاحم التي سطرها شهداء شعبنا خلال الأيام الماضية."

وطالبت جماهير الأمتين العربية والإسلامية بضرورة رفع الصوت عاليا من أجل المسجد الأقصى والتظاهر للدفاع عنه، ولتكن صلوات الجمع منطلقا للهتاف بتحرير الأقصى ونبذ التطبيع الذي بات يشكل خنجرا مسموماً في خاصرة المسجد، فالأقصى هو حق لكل المسلمين، والدفاع عنه وحماية حرمته وقدسيته واجب على كل مسلم.

#حركة حماس #الذكرى الـ 31 لمجزرة الأقصى #المسجد الاقصى

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