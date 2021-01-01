وفاة مطران كنيسة المهد للروم الارثوذكس ثيو فيلكتوس

بيت لحم /سما/

نعت طائفة الروم الارثوذكس ومؤسسات مدينة بيت لحم المطران ثيو فيلكتوس الوكيل البطريركي لطائفة الروم في بيت لحم والذي شغله على مدار السنوات الطويلة الماضي.

ونعى رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان واعضاء البلدية المطران فيلتكوس الذي توفي اليوم الجمعة وقال بيان بهذا الصدد”تتقدم البلدية باحر التعازي القلبية واصدق المواساة من الكنيسة الارثوذكسية وطائفة الروم الارثوذكس في مدينة بيت لحم وفلسطين بهذا المصاب الجلل.

وكان المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وبمصادقة من البطريرك ثيوفيلوس الثالث قد قرر تعيين المطران فينذكتوس متروبوليت ذيوقيصرية وكيلا بطريركيا لمدينة بيت لحم مهد السيد المسيح ، خلفا لصاحب المطران ثيوفيلكتوس.