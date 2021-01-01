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3 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 08 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية /سما/

أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا لصالح مستعمرة قدوميم المقامة عنة على أراضي القرية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة مباشرة استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني وقنابل الصوت مما أدى لإصابة 3 شبان في الأطراف عولجوا جميعهم ميدانياً.

وأشار شتيوي إلى أن عشرات الشبان تصدوا لجنود الاحتلال أثناء محاولاتهم المتكررة لاقتحام قرية كفر قدوم بالحجارة والزجاجات الفارغة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية قرب مستعمرة قدوميم، قبل أن يدفع جيش الاحتلال بمزيد من قواته الذين داهموا عدداً من المنازل واعتلوا أسطحها ونصبوا كمائن فيها، بهدف اعتقال الشبان دون أن تسجل أية اعتقالات.

وأوضح شتيوي أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من أبناء كفر قدوم، الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في جميع محافظات الوطن.

#مواجهات #اصابات #كفر قدوم #محافظة قلقيلية

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