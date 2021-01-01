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إغلاق مداخل يعبد بالسواتر التربية

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مداخل يعبد بالسواتر التربية



جنين /سما/

 أغلقت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، مداخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من الجيش انتشرت على مداخل يعبد خاصة الجهة الغربية القريبة من حاجز مابو دوثان والطرق التي يمر منها المستوطنون، وأغلقتها بالسواتر الترابية لمنع المواطنين من التنقل والمرور عبر المنطقة التي يتحرك بها المستوطنون بشكل دائم.

وذكر الأهالي، أن قوات الاحتلال كانت اغلقت المنطقة قبل أيام، لكن المزارعين أعادوا فتحها للوصول لاراضيهم الزراعية، حيث تعتبر المنطقة حيوية ورئيسية للمزارعين الذين يتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال.

وأشار رئيس البلدية الدكتور سامر ابو بكر، إلى أن الاحتلال ينفذ اجراءات عقابية بحق أهالي بلدة يعبد، ويواصل محاولة تقطيع اوصالها من خلال إغلاق المداخل بالسواتر الترابية التي تؤثر بشكل مباشر على المزارعين، مطالباً المؤسسات الانسانية والدولية وضع حد لهذه المعيقات خاصة مع اقتراب موسة الزيتون.

#قوات الاحتلال #مداخل بلدة يعبد #السواتر الترابية

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