دمشق: وفد من النضال الشعبي يبحث مع فصائل المنظمة في مخيم جرمانا آخر المستجدات السياسية والأوضاع في المخيم

دمشق /سما/

بحث وفد من جبهة النضال الشعبي في مخيم جرمانا بسوريا، مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية آخر المستجدات السياسية والأوضاع في المخيم، ويأتي ذلك في سياق تعزيز التعاون والعمل الوطني، وضم وفد الجبهة أعضاء اللجنة المركزية سامر سويد أبو عرب و عائدة عم علي، والرفيق عامر تيم سكرتير فرع المخيمات الجنوبية، أبو خالد وأبو مازن أعضاء اللجنة التنظيمية.

وبحث اللقاء مخرجات المؤتمر الـــ 12 لما يحمله من أهمية في مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية والعمل على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة سياسة الاحتلال الصهيوني وإجراءاته العنصرية.

كما تناول النقاش تعميق شكل ومضمون الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والعمل على تفعيل مؤسساتها وأطرها باعتبارها القيادة السياسية العليا في أماكن تواجده.

كما ركز اللقاء على إعطاء الأولوية للشباب في الهيئات الحزبية وهو ما يشكل قوة تنظيمية في كل أماكن تواجد التحالف في كافة ساحات الوطن وخارجه.