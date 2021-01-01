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إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح



نابلس /سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأصيب شاب آخر بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد صلاة الجمعة اليوم، حيث يواصل الأهالي فعالياتهم الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح.

وأكدت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة، اليوم، حيث أدى المواطنون صلاة الجمعة، على أراضي جبل صبيح، وانطلقوا بمسيرة سليمة، وحين وصولها اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من جبل صبيح.

وتابع المصادر، وقد أصيب عشرات المواطنين خلال تلك المواجهات، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع عولجت ميدانيًا، وأصيب شاب بجروح في قدمه بعد استهدافه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ونقل المصاب إلى المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر في بيتا لتلقي العلاج.

ونوهت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال استبقت صلاة الجمعة، اليوم، بإغلاق كافة الطرق المؤدية لجبل صبيح.

#مواجهات #اصابات بالاختناق #جبل صبيح

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