مصرع طفل بحادث دعس في جنين

جنين /سما/

لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه اليوم إثر حادث دعس وقع داخل بلدة اليامون غربي مدينة جنين .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول جثة طفل إلى المشفى الحكومي نتيجة تعرضه لحادث سير دعس من قبل مركبة أثناء رجوعها إلى الخلف في بلدة اليامون .

على الفور تحرك خبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث للكشف عن ملابساته .

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور وتم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولاً.