  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع طفل بحادث دعس في جنين

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل بحادث دعس في جنين



جنين /سما/

لقي طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه اليوم إثر حادث دعس وقع داخل بلدة اليامون غربي مدينة جنين .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول جثة طفل إلى المشفى الحكومي نتيجة تعرضه لحادث سير دعس من قبل مركبة أثناء رجوعها إلى الخلف في بلدة اليامون .

على الفور تحرك خبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث للكشف عن ملابساته .

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور وتم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولاً.

#وفاة طفل #حادث دعس

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات وفد الحركة بشأن صفقة التبادل

أولمرت يكشف تفاصيل جديدة: حصلنا على معلومة بأن أراد "لم ينقل إلى إيران بتاتا"

وول ستريت جورنال: الطائرات الإيرانية بدون طيار تقلب ميزان القوة في الشرق الأوسط

الرملة: حريق ثالث في حافلة للمستوطنين خلال أيام وتحذيرات من الانفجار

من هو أول ضابط مصري عبر قناة السويس في حرب أكتوبر؟

ضهير يتحدث عن تفاصيل إعلان الصحة الخاص بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"

صحيفة عبرية لـ"بايدن وإلهان عمر": القدس ليست مكاناً لمعركة الكونغرس.. وهذا الاختبار الحقيقي لاسرائيل

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 19 حالة وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتفاق في القاهرة على تسريع إعادة الاعمار والبدء بانشاء المدينة السكنية الأولى وجسر الشجاعية

o

فيديو.. نائب ليكودي يهاجم نوابا "إسلاميين": "كيف تصوتون ضد اللغة العربية لغة القرآن الكريم"

هادي

صحيفة عبرية : هذا ما طلبه مبعوث بايدن من السلطة الفلسطينية ..

صحيفة: هذا هو مرشح الإدارة الأمريكية الأبرز لقيادة الحكومة الفلسطينية الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية