اسرائيل: المصادقة على على تعيين (ر) رئيسا جديدا للشاباك

القدس المحتلة /سما/

وافقت لجنة غولدبرغ في اسرائيل اليوم (الجمعة) على تعيين (ر) رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، مؤكدة عدم وجود خلل في نزاهته، وذلك بعد الضجيج الذي حدث حول الرسالة التي ارسلت المجهول الى اللجنة قبل يومين من انعقادها لتعيينه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه لن يُسمح بنشر اسم وصورة (ر) إلا بعد الموافقة الرسمية على التعيين من قبل الحكومة.

جاء إعلان اللجنة الاستشارية لفحص التعيينات في المناصب العليا، برئاسة القاضي (المتقاعد) إليعازر غولدبرغ ، وبعد فحص المعلومات المقدمة إليها، وانها لم تجد اي سبب في عدم تعيين المرشح (ر)، وبالتالي ابلغت اللجنة على الفور رئيس الحكومة نفتالي بينيت بقرارها.