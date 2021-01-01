  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: المصادقة على على تعيين (ر) رئيسا جديدا للشاباك

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: المصادقة على على تعيين (ر) رئيسا جديدا للشاباك



القدس المحتلة /سما/

وافقت لجنة غولدبرغ في اسرائيل اليوم (الجمعة) على تعيين (ر) رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، مؤكدة عدم وجود خلل في نزاهته، وذلك بعد الضجيج الذي حدث حول الرسالة التي ارسلت المجهول الى اللجنة قبل يومين من انعقادها لتعيينه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه لن يُسمح بنشر اسم وصورة (ر) إلا بعد الموافقة الرسمية على التعيين من قبل الحكومة.

جاء إعلان اللجنة الاستشارية لفحص التعيينات في المناصب العليا، برئاسة القاضي (المتقاعد) إليعازر غولدبرغ ، وبعد فحص المعلومات المقدمة إليها، وانها لم تجد اي سبب في عدم تعيين المرشح (ر)، وبالتالي ابلغت اللجنة على الفور رئيس الحكومة نفتالي بينيت بقرارها.

#اسرائيل #رئيس الشاباك #الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر في حماس يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات وفد الحركة بشأن صفقة التبادل

أولمرت يكشف تفاصيل جديدة: حصلنا على معلومة بأن أراد "لم ينقل إلى إيران بتاتا"

وول ستريت جورنال: الطائرات الإيرانية بدون طيار تقلب ميزان القوة في الشرق الأوسط

الرملة: حريق ثالث في حافلة للمستوطنين خلال أيام وتحذيرات من الانفجار

من هو أول ضابط مصري عبر قناة السويس في حرب أكتوبر؟

ضهير يتحدث عن تفاصيل إعلان الصحة الخاص بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"

صحيفة عبرية لـ"بايدن وإلهان عمر": القدس ليست مكاناً لمعركة الكونغرس.. وهذا الاختبار الحقيقي لاسرائيل

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 19 حالة وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتفاق في القاهرة على تسريع إعادة الاعمار والبدء بانشاء المدينة السكنية الأولى وجسر الشجاعية

o

فيديو.. نائب ليكودي يهاجم نوابا "إسلاميين": "كيف تصوتون ضد اللغة العربية لغة القرآن الكريم"

هادي

صحيفة عبرية : هذا ما طلبه مبعوث بايدن من السلطة الفلسطينية ..

صحيفة: هذا هو مرشح الإدارة الأمريكية الأبرز لقيادة الحكومة الفلسطينية الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية