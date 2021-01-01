وزير إسرائيلي يحذر: تغيير الوضع الراهن في الاقصى سيعرض الوضع العام للخطر

القدس المحتلة /سما/

عقب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف على قرار المحكمة بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

وقال الوزير الاسرائيلي وفقا لصحيفة معاريف، إن " تغيير الوضع الراهن من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر ويمكن أن يؤدي إلى التصعيد ".

وأضاف الوزير أن "دولة إسرائيل تدعو إلى حرية العبادة والصلاة للجميع ، ولكن في الوقت نفسه ، بالنظر إلى التداعيات الأمنية ، يجب مراعاة الوضع الراهن بأن صلاة اليهود في الحرم القدسي ستقام بجوار حائط المبكى وصلاة المسلمين في الحرم الشريف ".

ولاقى قرار المحكمة الإسرائيلية السماح لليهود بالصلاة صامته في المسجد الأقصى معارضة فلسطينية وعربية وإسلامية شديدة .