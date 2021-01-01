وزارة الصحة: 19 حالة وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 19 وفاة، و867 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1737 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 12 وفاة سجلت في قطاع غزة، و(1) في أريحا، و(1) في الخليل، و(1) في جنين، و(1) في ضواحي القدس، و(2) في طولكرم، و(1) في قلقيلية.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم (40)، ضواحي القدس (11)، أريحا والأغوار (15)، طوباس (6)، طولكرم (9)، الخليل (43)، نابلس (22)، جنين (17)، قلقيلية (2)، رام الله والبيرة (15)، سلفيت (2)، قطاع غزة (685)، موضحة انه تم إجراء 5663 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم (17)، ضواحي القدس (12)، أريحا والأغوار (45)، طوباس (8)، طولكرم (60)، الخليل (24)، نابلس (72)، جنين (58)، قلقيلية (31)، رام الله والبيرة (72)، سلفيت (38)، قطاع غزة (1300).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 171 مصابا، بينهم 18 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن عدد جرعات التطعيم الكلية تم إعطاؤها للمواطنين بلغت 2,293,408 جرعات، منها 1,666,195 في محافظات الضفة، و627,213 في قطاع غزة.