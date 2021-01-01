فيديو.. نائب ليكودي يهاجم نوابا "إسلاميين": "كيف تصوتون ضد اللغة العربية لغة القرآن الكريم"

القدس المحتلة / سما /

هاجم ياريف ليفين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، نوابا من القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية) لتصويتهم ضد اقتراح قانون قدمه لإلزام تعليم اللغة العربية في المدارس.

وتحدث ليفين، رئيس الكنيست السابق وأحد الشخصيات البارزة في "الليكود"، باللغة العربية من منبر الكنيست قائلا: "ليست هناك حركة إسلامية في العالم تصوت ضد اللغة العربية.. ضد لغة القرآن الكريم، الكرسي أهم من اللغة العربية، أنتم حركة إسلامية ؟! الكرسي أهم من اللغة أنتم حركة إسلامية أم حركة كرسية".

وتابع: "كل المسلمين في الدولة لازم يعرفوا، الحركة الإسلامية ضد اللغة العربية، عيب عليكم".

واستدرك مخاطبا النائبة ابتسام مراعنة: "النائبة مراعنة لماذا صوتي ضد اللغة العربية ضد التراث العربي"، وأضاف مخاطبا أعضاء الكنيست: "انظروا كيف يخجلون انظروا".

من ناحيته، رد النائب وليد طه على هجوم ليفين بقوله: "كنتم 12 سنة في الحكم لماذا لم تصوتوا على هذا القانون"، فيما قالت مراعنة:" لا أحد يخجل .. من قال إننا نخجل".