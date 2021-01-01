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بلدية غزة تصدر تنويها مهما للمواطنين بشأن شارع عز الدين القسام

الجمعة 08 أكتوبر 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تصدر تنويها مهما للمواطنين بشأن شارع عز الدين القسام



غزة/ سما /

أصدرت بلدية غزة، اليوم الجمعة، تنويهاً مهما للمواطنين بشأن تحويل شارع عز الدين القسام لاتجاهين بدلاً من اتجاه واحد، لتخفيف الضغط والازدحام المروري.

وقالت البلدية في التنويه: "سيتم تحويل شارع عز الدين القسام لاتجاهين بدلاً من اتجاه واحد في المنطقة الممتدة من شارع عمر المختار جنوبًا (مركز رشاد الشوا) وحتى شارع الوحدة شمالًا (مفترق مستشفى الشفاء)؛ وذلك لتخفيف الضغط والازدحام المروري الناجم عن إغلاق ميدان الصحافة المعروف سابقا بـ (ضبيط) بسبب أعمال هدم وازاله برج الجوهرة وحل مشكلة الازدحام المروري الكثيف في شارع النصر وتسهيل الحركة المرورية في منطقة غرب المدينة".

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