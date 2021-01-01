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وزارة الصحة بغزة: 12 حالة وفاة و 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08 أكتوبر 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة بغزة: 12 حالة وفاة و 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 12 حالة وفاة و685 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2961 فحصًا مخبريًا وتعافي 1300 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 175777 إصابة بينها 16641 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 157685 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1451 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 286 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 189 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 451035 شخص.

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