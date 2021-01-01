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مبعوث بايدن طالب السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب للاسرى

الجمعة 08 أكتوبر 2021 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث بايدن طالب السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب للاسرى



رام الله / سما /

بحث المبعوث الأمريكي هادي عمار مع القيادة الفلسطينية قضية المخصصات الشهرية للأسرى.

وافادت صحيفة جيروزاليم بوست أن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية ناقش وقف المخصصات للأسرى وعائلاتهم في اجتماعاته بالمنطقة هذا الأسبوع.

كذلك وفقا للصحيفة ناقش عمار مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين "الأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والمدفوعات الشهرية للأسرى، بحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القدس. .

وذكرت السفارة الأمريكية أن "زيارة عمار سعت كذلك إلى طرق لإجراء تحسينات ملموسة للشعب الفلسطيني بهدف الحفاظ على رؤية حل الدولتين ".

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