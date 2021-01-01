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صحيفة: هذا هو مرشح الإدارة الأمريكية الأبرز لقيادة الحكومة الفلسطينية الجديدة

الجمعة 08 أكتوبر 2021 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: هذا هو مرشح الإدارة الأمريكية الأبرز لقيادة الحكومة الفلسطينية الجديدة



رام الله / سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تدعم سلام فياض لرئاسة الحكومة الجديدة، والذي التقى الشهر الماضي مسؤولين كباراً في الخارجية الأميركية، بعد أن أجرى في تموز الفائت سلسلة لقاءات مع مسؤولين في السلطة وآخرين في حركة «حماس» في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، يسوّق فياض نفسه على أنه يستطيع انتشال السلطة من أزمتها المالية، بدعم أميركي وأوروبي، في حال قبلت مختلف الأطراف الفلسطينية بتشكيله حكومة تتمتّع بصلاحيات كاملة، من دون تدخّل من حركة «فتح» خصوصاً.

 أمّا على المستوى السياسي، فيروّج فياض لقدرته على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. على أن مشروعه هذا لا يزال يواجه عقبات داخل «فتح»، مصدرها أبرز شخصيتَين مقرّبتَين من عباس، وهما حسين الشيخ وماجد فرج، اللذان يتخوّفان من أن تكون إعادة الرجل إلى المشهد الفلسطيني، تمهيداً لتصعيده إلى خلافة عباس.

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