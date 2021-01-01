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مصدر في حماس يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات وفد الحركة بشأن صفقة التبادل

الجمعة 08 أكتوبر 2021 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في حماس يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات وفد الحركة بشأن صفقة التبادل



غزة/ سما /

نفى مصدر قيادي في حركة حماس، مساء اليوم الخميس، ما يتداول من أخبار عبر بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي حول وجود اتفاق على صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المصدر في حديث لـ “القدس”، إن كل ما يتداول عن اتفاق هو عارٍ عن الصحة تمامًا، محذرًا من التعامل مع تلك الصفحات ونقل أخبارها من قبل بعض المواقع ما أثار حالة من البلبلة في أوساط المواطنين وخاصةً أهالي الأسرى.

وأكد المصدر، أن الاحتلال لا يزال يماطل بشدة في هذا الملف، ولا يوجد أي تقدم حقيقي، رغم الكثير من المقترحات التي طرحت من قبل مصر ووسطاء آخرين، وتعامل حماس معها بإيجابية، إلا أن الاحتلال لا يزال يتعنت ويضع شروطًا لإتمام أي صفقة ومنها الامتناع عن الإفراج عن الأسرى من أصحاب المحكوميات العالية.

واتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية باستغلال بعض الصحفات المجهولة، لبث أخبار وإشاعات حول هذه القضية لأهداف مختلفة منها الضغط على المقاومة للرضوخ لأهدافه من خلال الضغط على الأسرى داخل السجون وعوائلهم خارجها.

ولفت المصدر إلى أن المقاومة متنبهة جيدًا لكل خطوة من قبل الاحتلال، مؤكدًا على أن ما ينشر باسم قيادة حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام لا صحة له.

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية نفت صباح اليوم في حديث لصحيفة “معاريف” العبرية، وجود أي تقدم في أي من الملفات سواء المتعلقة بصفقة الأسرى أو ملف التهدئة.

ونشرت بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي أخبار تداولتها بعض المواقع حول اتفاق على صفقة تبادل على مراحل وإبعاد عدد كبير من الأسرى إلى دول مختلفة، وتسليم جثامين الشهداء.

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