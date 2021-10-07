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إصدار الحكم في قضية "اغتصاب" رونالدو للعارضة مايورغا

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصدار الحكم في قضية "اغتصاب" رونالدو للعارضة مايورغا



وكالات/سما/

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الخميس أن محكمة مدينة لاس فيغاس الأمريكية أصدرت حكمها بتبرئة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من تهمة اغتصاب.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا قد رفعت دعوى عام 2018 تتهم فيها رونالدو باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، وهو ما نفاه النجم البرتغالي واعترف حينها أن ما حدث بينه وبين الفتاة كان بموافقتها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن محكمة لاس فيغاس رفضت الدعوى المدنية المقامة على رونالدو والمتعلقة بادعاء الاعتداء الجنسي، ولدى الفريق القانوني لمايورغا 14 يوما للطعن على الحكم، إذا أراد ذلك.


كما أدانت المحكمة الفريق القانوني للمدعية بسبب استنادهم على وثائق مسربة ومسروقة، قال المحامون إنها اتصالات خاصة بين رونالدو ومحاميه

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