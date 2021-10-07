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جماهير نيوكاسل تحتفل أمام ملعب الفريق بعد إتمام استحواذ السعودية على النادي (صور وفيديو)

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير نيوكاسل تحتفل أمام ملعب الفريق بعد إتمام استحواذ السعودية على النادي (صور وفيديو)



لندن/سما/

احتفلت جماهير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمام ملعب الفريق "السانت جيمس بارك"، بعد إتمام استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي بنسبة 100%.

ونشرت وسائل إعلام ومنصات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير النادي وهي تهتف فرحا بهذه الخطوة التي برأيهم ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.


وفيما لم يذكر البيان قيمة الصفقة، أشارت تقارير صباح اليوم إلى أن الصفقة تقدر بـ300 مليون جنيه استرليني بعد موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892.

الجدير ذكره أن نيوكاسل سبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.


وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير،  في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض نحو 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.


ويتصدر نادي تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، يليه في المرتبة الثانية نادي ليفربول برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد والسيتي في المركزين الثالث والرابع، بعد حصول كل منهما على 14 نقطة.

#نيوكاسل يونايتد #السعودية #الرياض #لندن #الدوري الانجليزي الممتاز #البريميرليغ

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