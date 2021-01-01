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مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



حيفا/سما/

قتل شاب، مساء الخميس، جراء جريمة إطلاق نار في قرية عسفيا. والقتيل هو نائل مصطفى، ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وذكرت مصادر محليّة أن مصطفى تعرّض لإطلاق نار داخل منزله، وأنه تعرّض في السابق لمحاولة قتل عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته، التي انفجرت أثناء قيادته السيارة ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

وفي محاولة القتل السابقة، وفق مصادر محلية، فقد أحد أطرافه.

84 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 84 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

#عسفيا #جرائم اطلاق نار

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