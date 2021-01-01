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المالكي يبحث مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي مواجهة انضمام الاحتلال للاتحاد الافريقي

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع حزب المؤتمر الوطني الافريقي مواجهة انضمام الاحتلال للاتحاد الافريقي



رام الله/سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع رئيسة لجنة العلاقات الدولية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وزيرة التنمية الاجتماعية لينديوي زولو، أهمية التعاون في مواجهة انضمام دولة الاحتلال كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي، وآلية احباط انضمام إسرائيل خلال الاجتماعات الوزارية التي سيعقدها الاتحاد الإفريقي الأسبوع المقبل.

وأكدت زولو خلال استقبالها المالكي، الخميس، دعمها الكبير للشعب الفلسطيني، مشددة على رسالة حزبها المتضامن مع قضايا الشعوب المظلومة وأهمها دعم نضال الشعب الفلسطيني ومساندته حتى ينال حريته واستقلاله وتمكينه من حقوقه المشروعة.

بدروه، أعرب المالكي عن شكره باسم القيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، لشعب جنوب أفريقيا عموما وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي خصوصًا، على دعمهم الدائم وتضامنهم المستمر مع شعبنا ودفاعهم عن حقوقه في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب الجنوب أفريقي.

وناقش الطرفان معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني جراء تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري ونظام "الابرتهايد" الذي فرضه، وتشابه هذه المعاناة بالتجربة الجنوب أفريقية، وأكدا ضرورة استمرار التعاون واللقاءات ونشاطات التضامن على مختلف المستويات الشعبية والحزبية لمواجهة منظومة الفصل العنصري وتصفية الاحتلال.

وتمت مناقشة مواضيع أخرى تخص تحوّل إسرائيل إلى دولة "ابرتهايد"، وكيفية الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في هذا المجال، وتم الاتفاق على تطوير آليات تنسيق مشتركة لمتابعة هذه المواضيع واخرى ذات الاهتمام مشترك ثنائي.

#رياض المالكي #الاتحاد الافريقي #اسرائيل #فلسطين #الشعب الفلسطيني

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