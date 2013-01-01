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وزارة الثقافة تنعى الشاعر أديب رفيق

الجمعة 08 أكتوبر 2021 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تنعى الشاعر أديب رفيق



رام الله/سما/

 نعت وزارة الثقافة الكاتب والشاعر المناضل أديب رفيق، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان صدر عن الوزارة، إن رحيل الأديب الكبير رفيق أديب خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية، مضيفا أن الراحل يعتبر أحد أبرز الذين كرّسوا أفعالهم الأدبية من أجل قضية شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وتقدم أبو سيف من عائلة الراحل ومن جموع الكتاب والأدباء بالتعازي والمواساة.

يذكر أن الراحل أديب رفيق له العديد من الأعمال الأدبية التي تعبّر عن حكاية شعبنا وكفاحه الوطني في مواجهة الاحتلال. وشغل الراحل عضوية المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة بطولكرم، ومنحه الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات شهادة تكريم خاصة في احتفال أقيم بجامعة بيرزيت، واختارته وزارة الثقافة في العام 2013 شخصية العام الثقافية.

#وزارة الثقاقة #الشاعر أديب رفيق #طولكرم

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