رئيس برلمان جمهورية مالي يؤكد دعم بلاده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها

باماكو/سما/

أكد رئيس البرلمان الانتقالي لجمهورية مالي ماليك دياو، دعم بلاده المطلق لفلسطين وحقوق شعبها، وصولا لتمكينهم من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المشروعة تحت كل الظروف.

جاء ذلك خلال استقبال دياو، اليوم الخميس، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي، في مقر البرلمان في العاصمة باماكو.

بدوره، أطلع الزهيري مضيفه المالي، على البرامج التي تنفذها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في مناطق مختلفة من العالم، وعلى نتائج لقاءاته مع مختلف المسؤولين الماليين، والتي نجم عنها اتفاق مبدئي على تنفيذ عدد من البرامج التنموية بشكل ثنائي وثلاثي ضمن إطار تعزيز التعاون "جنوب جنوب"، معتبرا هذه البرامج التنموية والتي تأتي بتعليمات من القيادة الفلسطينية، تعبيرا عن الشكر والتقدير للدعم الذي تقدمه جمهورية مالي لفلسطين.

وأوضح الزهيري أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي نفذت برنامجين تنمويين في مالي، في مجال الإعلام وتقنية المعلومات، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد آخر من البرامج بالتعاون مع الشركاء في فلسطين والشركاء الإقليميين والدوليين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، لتعزيز حضور فلسطين ومكانتها على الساحة الدولية بما يحقق مزيدا من التضامن مع فلسطين.