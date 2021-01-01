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"الخارجية المصرية" تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى"

الخميس 07 أكتوبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية المصرية" تدين قرار إسرائيل السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى"



القاهرة /سما/

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وبما يُعد انتهاكًا للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين".

وجددت "الخارجية المصرية" في بيان لها، اليوم الخميس، التأكيد على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو".

واعربت عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبةً الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

#الخارجية المصرية #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

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