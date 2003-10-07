أسرى يدخلون أعواماً جديدة وأحكام وتمديدات وإفراجات

رام الله /سما/

دخل ستة أسرى، اليوم الخميس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وهؤلاء الأسرى، هم؛ الأسير صالح حسن عنكوش (36 عاماً)، من محافظة رام الله، الذي دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/10/2003م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

الأسير صبحي إبراهيم أبو خليفة (26 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/10/2014م وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير جبر حسين أبو عليا (64 عامًا)، من سكن محافظة رام الله، دخل عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 047/10/2009م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير حسن باجس شيخ سعده (33 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/10/2011م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

الأسيرة شروق صلاح إبراهيم دويات (24 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخلت عامها السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 7/10/2015م، وهي محكومة بالسجن 16 عاماً .

الأسير تامر يونس أحمد ورديات (27 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 16 عاما ونصف.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على الأسير أحمد فايز سلاطنة من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامين، وهو معتقل منذ 12 شهر، و الأسير عنان صافي من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر وغرامة مالية 2000 شيكل، و الأسير بشير فتحي خضير من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 18 شهراً وغرامة مالية 2500 شيقل ، وهو معتقل منذ 15 شهراً، و الطالب في جامعة بيرزيت الأسير عز شبانة من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً اضافة الى غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل، و الأسير مهدى ناصر صمادعه من مخيم الجلزون بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا وهو معتقل منذ 15 شهرا .

وأصدرت المحكمة قرار اعتقال إداري بحق الأسير الجريح وسام محمد أبو زيد من جنين لمدة 6 أشهر، وكان اعتقل بعد اصابته بالرصاص في يونيو الماضي ، وحولت المعتقل المريض عبدالناصر الرابي من قلقيلية للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وهو أسير سابق أمضى أكثر من سبع سنوات في سجون الاحتلال.

وأصدرت محكمة الاحتلال تصدر قرارا بالإفراج عن الأسير مازن بهاء عيسى من بيتين قضاء رام الله بعد قضاء عامين في الأسر ، بينما حولت الأسيـر النائب محمد أبو طير للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال ومددت اعتقاله 11 يوماً، و الأسير عمار داوود من نابلس مدة 8 أيام بحجة إستكمال التحقيق معه وكان اعتقل قبل أسبوع، والأسير محمود الكالوني من أريحا لتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢١، و الأسيرين عيسى حمد وجلال الخطيب من قرية بلعين قضاء رام الله حتى السابع من نوفمبر المقبل، والأسير المقدسي سليم الجعبة حتى 18-10 ، والأسير عمرو البرغوثي لـ 8 أيام وهو يقبع الآن في مركز تحقيق عسقلان ، والصحفي الأسير عاصم الشنار من نابلس 8 أيام للتحقيق .

وأفرج الاحتلال عن الأسير فتحي أبو حميد (36 عامًا) من مدينة رفح بعد اعتقال دام 19 عامًا و 3 شهور ، و الأسير محمد تيسير زيدان من قرية أم دار قرب بلدة يعبد في محافظة جنين بعد اعتقال استمر 10 شهور، و حتلال يفرج عن الأسير ظافر جبارين من الداخل بعد 4 أشهر من الاعتقال، علما أنه تحرر في عام 2019 من اعتقال دام 17 عاما في سجون الاحتلال.