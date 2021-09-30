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الرملة: حريق ثالث في حافلة للمستوطنين خلال أيام وتحذيرات من الانفجار

الخميس 07 أكتوبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرملة: حريق ثالث في حافلة للمستوطنين خلال أيام وتحذيرات من الانفجار



القدس المحتلة /سما/

أشتعلت النيران مساء اليوم الخميس في حافلة بمدينة الرملة ليكون هذا الحادث الثالث من نوعه خلال أيام في المدينة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن حريق كبير اندلع في الحافلة فيما علق إسرائيليون على الخبر بالقول إن هذه الحوادث مفتعلة.

واشتعلت النيران في حافلة في حي يسكنه يهود في شارع “هاتسعا” في الرملة يوم الإثنين الماضي، وسجل المدينة حريق آخر قبله بخيمة “عريشة عيد سوكوت” في حي رمات دان، يوم الخميس 30/9/2021.

كما شهدت جدران المدينة مرتين كتابة شعارات قومية فلسطينية خلال الأسبوع الماضي، فيما عبّر إسرائيليون عن خشيتهم من تجدد الصراع مع الفلسطينيين في الأيام القادمة على غرار هبة الكرامة.

فيما قال رئيس تجمع المدن المختلطة روث وسرمان إن مستوى التوتر في الرملة واللد كبير، وفي أي لحظة متوقع أن يقع الانفجار، وستكون الأمور أخطر مما كانت عليه في هبة مايو.

#مدينة اللد #حافلات المستوطنون

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