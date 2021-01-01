الضابط المصاب في اشتباك جنين يستعيد وعيه بمستشفى رامبام

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "والا" العبري بأن الضابط الذي أصيب بجروح خطيرة في جنين أواخر الشهر الماضي استعاد وعيه الكامل.



وأوضح الموقع أن الجندي أصيب بجروح خطيرة في اشتباك خلال عملية اعتقال في منطقة جنين، ودخل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى رمبام في حيفا لأكثر من أسبوع.



وأشار الموقع إلى أن الضابط جرى نقله اليوم إلى قسم الجراحة وهو في وعيه التام.



وكان الضابط إلى جانب جندي آخر من الوحدة الخاصة دوفدوفان أصيبا بجراح خطيرة للغاية خلال اشتباك مع مسلح في قرية برقين في جنين في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي خلال عملية للجيش الإسرائيلي زعم أنها لإحباط البنية التحتية لحماس.