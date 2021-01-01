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الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه بعد تحسين بعض متطلباته الحياتيه في زنازين "عسقلان"

الخميس 07 أكتوبر 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير محمد العارضة يعلق إضرابه بعد تحسين بعض متطلباته الحياتيه في زنازين "عسقلان"



رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الخميس، إن الأسير محمد العارضة قد علق إضرابه عن الطعام صباح اليوم، والذي استمر لمدة يومين وذلك بعد أن استجابت إدارة السجن لبعض الأمور الحياتية التي طالب بها.

وأوضح عجوة، أن إدارة السجن قامت  باعطاؤه ملابس جديدة عبارة عن بنطلون وبلوزة، وملابس داخلية عدد (١) وجرابات عدد (١)، وسمح له بالاستحمام في غرفة بدون كاميرات ومن ثم اعيد إلى الغرفة التي يتواجد بها في العزل. 

وأضاف عجوة، بان إدارة السجن أبلغت العارضه، بانها ستجري حواراَ معه بعد انتهاء مدة ال ١٤ يوما بالعزل للحديث حول العقوبات المفروضة عليه والتي يطالب الأسير العارضة بالغاؤها. 

وفي ذات السياق، قال الأسير العارضة إنه ما زال يقبع في غرفة العزل الإنفرادي ووصف الوضع فيها بالسيىء بلا بطانيات ولا كهربائيات ولا يتم السماح له بالخروج للفورة.

 ولفتت الهيئة، أن إدارة عسقلان قد اجرت محاكمة داخلية للأسير العارضه قبل عدة أيام  وفرضت عليه إدارة السجن عدة عقوبات منها الحرمان من زيارة الأهل لمدة شهرين وحرمان شهرين من الكنتينا و ١٤ يوما عزل بظروف قاسية.

#الاسير محمد العارضة #نفق الحرية

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