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فصائل المقاومة تُحذّر الاحتلال من استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى

الخميس 07 أكتوبر 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تُحذّر الاحتلال من استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى



غزة / سما /

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بمنح المستوطنين، الحق بأداء الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته.

واعتبرت فصائل المقاومة، أنّ قرار الاحتلال إقامة الصلوات الصامتة في ساحات المسجد الأقصى، عدوان خطير بحق مقدساتنا الإسلامية، واصفة إياه أيضًا بـ"قرار غاشم يتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه".

وقالت: إنّ "هذا القرار الشيطانى الخبيث هو مقدمة لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مما يساعد قطعان المغتصبين الصهاينة للاستمرار في ممارسة جرائمهم  ضد المسجد الأقصى والقدس".

وأضافت: إنّ "المسجد الأقصى آية في قرآننا وجزء من عقيدتنا ولن نفرط بذرة تراب من القدس والأقصى ما حيينا"، محذّرةً الاحتلال الإسرائيلي من "استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى، فمعركة سيف القدس وتداعياتها ما زالت حاضرة في الميدان".

وحثّت الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، على الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى؛ رفضًا لهذا التعدي الواضح بحق أرضنا ومقدساتنا.

كما دعت فصائل المقاومة، جماهير أمتنا بالقيام بواجبها المقدس تجاه مسرى نبيها ومعراجه إلى السماء، فإنّ الدفاع عن القدس واجب المسلمين جميعًا.

#فصائل المقاومة #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية #قطاع غزة

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