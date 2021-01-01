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اللواء يوسف الحلو يجتمع مع رئيسة بعثة الشرطة الاوربية في فلسطين

الخميس 07 أكتوبر 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء يوسف الحلو يجتمع مع رئيسة بعثة الشرطة الاوربية في فلسطين



رام الله / سما /

 اجتمع اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة اليوم في مكتبه برام الله مع السيّدة ناتاليا أبوستولوفا رئيسة بعثة الشرطة الاوربية في فلسطين وبحضور رئيس قسم مستشاري الشرطة السيّد باسي أهو والعميد طارق دوابشه مدير دائرة العلاقات الدولية وجاء هذا الاجتماع لتقديم التهاني لسيادته لتوليه منصب مديرعام الشرطة الفلسطينية.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ، في بداية الاجتماع قدمت السيدة ابوستولوفا تهانيها الشخصية وتهنئة فريق البعثة للسيد اللواء متمنية لسيادته النجاح في هذه المهمة الكبيرة التي اولاه اياه فخامة الرئيس محمود عباس ودولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء وزير الداخلية

كما أكّدت ابوستولوفا على استعداد البعثة لمواصلة دعمها للشرطة الفلسطينية في جميع مجالات عملها تعزيزاَ لجودة الخدمات الشرطية المقدّمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قالت السيّدة أبوستولوفا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم في زيادة تحسين الأداء وأضافت ان لدينا أربع وعشرون خبيراً في الشرطة من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كندا ممن لديهم خبرات طويلة في مجموعة متنوعة من أعمال الشرطة، وهم على استعداد لتقديم الدعم لكم”.

من جانبه شكر السيد اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة السيدة ابوستولوفا على تهنئتها وما ابدته من استعداد للتعاون والدعم مؤكدا انه وفريقه سيعمل على تنفيذ مجموعة من التغييرات في كافة مجالات العمل الشرطي بما من شأنه تعزيز أدائها من خلال العديد من الإجراءات التي تشمل ترسيخ الدور الطليعي للشرطة أو ما يعرف بـ “صدارة الشرطة”، وتحسين إجراءات العمل الموحّدة، وتعزيز المساءلة، وتقليل وقت استجابة الشرطة لاحتياجات الناس

وقال السيّد اللواء ان كل هذه الاجراءات ستهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من قبل كافّة إدارات الشرطة الفلسطينية بشكل سريع وأضاف لا أحد فوق القانون، بما في ذلك أنا.

وأكد الجانبان على ضرورة استمرار التواصل وتوطيد العلاقات لما له من اثر ايجابي على تطور الشرطة .

#اللواء يوسف الحلو #الشرطة الفلسطينية #بعثة الشرطة الاوربية

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