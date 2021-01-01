هنية لـ"فدوى البرغوثي": مستعدون لتقديم أي ثمن من أجل تحرير الأسرى

القاهرة /سما/

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة اليوم في القاهرة، فدوى البرغوثي زوجة القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع الفلسطيني القائم والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

وشدّد رئيس الحركة على أن تحرير الأسرى أمانة في أعناق قيادة الحركة وعلى رأس أولوياتها، مؤكدًا استعداد حماس لتقديم أي ثمن من أجل تحريرهم.

ووجّه التحية للقائد مروان البرغوثي وأسرته المجاهدة وآل البرغوثي الذين يشهد لهم التاريخ تضحيتهم ونضالهم ضد الاحتلال في مختلف الميادين.