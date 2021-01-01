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لجان المقاومة: السماح للمستوطنين بتأدية الصلوات الصامتة عدوان جديد على الاقصى

الخميس 07 أكتوبر 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: السماح للمستوطنين بتأدية الصلوات الصامتة عدوان جديد على الاقصى



غزة / سما /

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، إن قرار المحكمة الصهيونية  بالسماح للمستوطنين المجرمين بتأدية الصلوات الصامتة عدوان جديد على المسجد الاقصى والعقيدة الاسلامية لن نسمح باستمراره مهما كان الثمن .

وأوضحت لجان المقاومة، أن قرار المحكمة الصهيونية السماح للصهاينة المجرمين بالصلوات الصامتة هو تمهيد لمحاولة تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا واعطاء الضوء الاخضر للمستوطنين المجرمين بمواصلة اقتحامه وتدنيسه .

وأشارت الى أن المقاومة الفلسطينية التي خاضت معركة سيف القدس المباركة دفاعا عن المسجد الأقصى والقدس ستكون حاضرة وجاهزة لرد العدوان من جديد عن المسجد الاقصى فسيف القدس لم ولن يغمد ابدا.

ودعت، جماهير شعبنا في القدس والضفة الابية والداخل الفلسطيني المحتل لشد الرحال الى المسجد الأقصى والدفاع عنه ومنع المستوطنين المجرمين من اقتحامه وتدنيسه مهما كان الثمن .

ونوهت، الى أن شعوب الامة كلها مدعوة و مطالبة بالتحرك السريع والقيام بواجبها في الدفاع عن مسرى نبيها الكريم صلى الله عليه وسلم .

وأشارت الى أن التطبيع المهين والارتهان لاعداء الامة واستجداء قادة الكيان المجرمين يشجع هذا العدو على المزيد من الاعتداءات والاقتحامات والتدنيس للمسجد الاقصى .

#لجان المقاومة #الانتهاكات الإسرائيلية #المسجد الاقصى

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