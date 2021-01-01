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"يتم تغليف كل شيء باعتبارات أمنية"

كاتب اسرائيلي يهاجم بينت: إسرائيل تبحث عن قتلاها وهي تساوم على جثامين الفلسطينيين

الخميس 07 أكتوبر 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب اسرائيلي يهاجم بينت: إسرائيل تبحث عن قتلاها وهي تساوم على جثامين الفلسطينيين



هاجم الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس جدعون ليفي اليوم (الخميس) بشدة العملية الأمنية التي كشف عنها رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول محاولة تحديد مكان الطيار المفقود رون أراد ومحاولة إعادة الجنود القتلى إلى إسرائيل.
 
وقال ليفي في مقال له: إن إسرائيل تتاجر بجثث قتلاها، في المقابل ثلاجاتها مليئة بجثامين الشهداء الفلسطينيين التي تستخدمها كأوراق مساومة.
 
وأضاف: "لا توجد طريقة إلا لوصفها بالمتاجرة.. إسرائيل بحثت عن الجاسوس إيلي كوهين.. وعن زكريا باوميل،، وهذه المرة عليها أن تبحث عن رفات الجنديين الذين قتلا في قطاع غزة".
 
وتابع: "مرة أخرى يتم تغليف كل شيء باعتبارات أمنية".

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