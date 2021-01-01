  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اعتقال ثلاثة مشتبهين بمحاولة ارتكاب جريمة قتل بالناصرة

الخميس 07 أكتوبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال ثلاثة مشتبهين بمحاولة ارتكاب جريمة قتل بالناصرة



القدس المحتلة / سما /

 ادعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أفراد الشرطة في الناصرة أحبطوا محاولة ارتكاب جريمة قتل في إطار نزاعات دموية بين عائلتين في المدينة.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها اعتقلت ثلاثة شبان (21 و23 و24 عامًا) بالإضافة إلى ضبط أسلحة من نوع M-16 ومسدّس من نوع “غلوك” مجهزين لإطلاق نار بعد أن تم إخفائهم داخل مكيف هواء وعلى سطح المنزل.

وبحسب الشرطة كان المشتبه بهم يتحضرون لإطلاق النار بالأسلحة التي تمّ ضبطها.

وفي سياق ذي صلة، أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة الناصرة، مساء أمس الأربعاء.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد المجتمع العربي عموما.

#الشرطة الإسرائيلية #جريمة قتل #مدينة الناصرة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)

صحيفة: جملة تسهيلات اقتصادية لغزة بدءاً من الأحد

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

فيديو: شاعرة فلسطينية تبكي بعد تحية من الرئيس السيسي

وثائق: اغتيال السادات حال دون وقوع حدث غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث

كاتب كويتي يشكر دولة الاحتلال على محاربتها إيران وهذا ما دعا به "إسرائيل" لفعله بغزة ..

خارجية الاحتلال تكشف عن الدولة التالية للتطبيع مع اسرائيل ..

الأخبار الرئيسية

كاتب اسرائيلي يهاجم بينت: إسرائيل تبحث عن قتلاها وهي تساوم على جثامين الفلسطينيين

الرئيس

صحيفة اسرائيلية.. “ميرتس” في رام الله: قهوة وحديث عن “دولتين” وألف ليلة وليلة!

وزارة الصحة : 9 حالات وفاة و946 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

لهذا السبب .. هارتس : علاقات بينيت وغانتس وصلت للحضيض

مصادر فلسطينية : الحديث عن تسهيلات مصرية فورية لغزة غير صحيحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية