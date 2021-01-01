اعتقال ثلاثة مشتبهين بمحاولة ارتكاب جريمة قتل بالناصرة

القدس المحتلة / سما /

ادعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن أفراد الشرطة في الناصرة أحبطوا محاولة ارتكاب جريمة قتل في إطار نزاعات دموية بين عائلتين في المدينة.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها اعتقلت ثلاثة شبان (21 و23 و24 عامًا) بالإضافة إلى ضبط أسلحة من نوع M-16 ومسدّس من نوع “غلوك” مجهزين لإطلاق نار بعد أن تم إخفائهم داخل مكيف هواء وعلى سطح المنزل.

وبحسب الشرطة كان المشتبه بهم يتحضرون لإطلاق النار بالأسلحة التي تمّ ضبطها.

وفي سياق ذي صلة، أصيب شخصان بجروح متفاوتة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة الناصرة، مساء أمس الأربعاء.

هذا، وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد المجتمع العربي عموما.