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اشتيه يطالب بضغط دولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

الخميس 07 أكتوبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يطالب بضغط دولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس



رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع القنصل السويدي العام الجديد يوليوس ليليستروم آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء الى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، وفق الأولويات والخطط الوطنية للتنمية، مشيدا بالدعم السويدي المستمر على كافة الأصعدة.

وجدد اشتية مطالبته بوجود ضغط دولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية، مشيرا في حال الحصول على الموافقة الإسرائيلية إلى أنه سيتم التحضير لعقدها مباشرة.

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع السياسية المعقدة واستمرار إسرائيل بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة معها، والتدمير الممنهج والتدريجي لحل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الانتخابات الفلسطينية #يوليوس ليليستروم

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