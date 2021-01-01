محافظ نابلس يستقبل السفير الألماني

نابلس / سما /

استقبل محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الخميس، السفير الألماني “أوليفر أوفشا”، يرافقه مدير دائرة التعاون الإنمائي “بيتر ولفروم”.

ورحب المحافظ بالسفير الألماني، مؤكداً على العلاقة القوية التي تربط الشعبين الألماني والفلسطيني. وثمن جهود الحكومة الألمانية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية بحاجة لدعم سياسي، خاصة في ظل زحف الاحتلال

على الأرض الفلسطينية ومصادرته مساحات كبيرة منها.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية مع حل الدولتين، ولكن هذا الامر يحتاج الى جهود دولية فعلية، وكبح جماح إسرائيل التي تواصل الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية.

بدوره، عبر السفير الالماني عن تفهمه التام للوضع الصعب والمعقد الذي تمر به القضية الفلسطينية، مؤكداً ان موقف بلده هو مع حل الدولتين، وإلى جانب ذلك تسعى ألمانيا لتقديم كل ما يمكن من ركائز لدعم الدولة والقضية الفلسطينية.

وأضاف اوفشا: “قبل ثلاثة أسابيع وقعنا اتفاقية مع رئيس الوزراء لتمديد الدعم الالماني من مشاريع اقتصادية للشعب الفلسطيني”، مؤكداً أن الهدف من هذه المشاريع هو تمهيد الطريق للمواطنين والمؤسسات الفلسطينية للحصول على الدولة الفلسطينية.

وركز السفير على أهمية الحفاظ على الديموقراطية والقانون في سير العملية الانتخابية الفلسطينية، بالإضافة إلى بناء علاقة طيبة بين الامن والمواطنين الفلسطينين للوصول إلى الدولة، ومن أجل المحافظة على هذا الدعم والشراكة بين الحكومة الألمانية والفلسطينية.