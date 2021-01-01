فتوح يدعو البرلمانات العربية والاسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الاقصى

رام الله / سما /

دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم، البرلمانات العربية والإسلامية الى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، والضغط على حكوماتهم لتحويل القرارات الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى الى أفعال، وذلك بعد قرار المحكمة الاسرائيلية بمنح اليهود حق الصلاة "الصامتة" في الحرم المقدسي، لأن هذا القرار استخفاف واعتداء سافر على الأمتين العربية والإسلامية.

وقال في تصريح له اليوم:" ان اقتحام المستوطنين واقامة صلاة صامتة تحت حماية الشرطة الاسرائيلية، تهدف الى استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لابناء شعبنا الفلسطيني، وإدخال المنطقة في حروب دينية تشكل خطورة على السلام العالمي، ودفع المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والتطرف والارهاب.

وحّمل فتوح الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه القرارات والممارسات والتي تعتبر انتهاكا لكل القوانين والاعراف الانسانية، مشيرا الى ان هدف الاحتلال هو استباحة للاقصى وللمقدسات، وفرض بُعد ديني على الصراع السياسي الفلسطيني، من اجل الوصول للتقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى.