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“التربية”: مدارسنا تحيي يوم التراث بفعاليات تنتصر للرواية الوطنية

الخميس 07 أكتوبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية”: مدارسنا تحيي يوم التراث بفعاليات تنتصر للرواية الوطنية



رام الله / سما /

أحيت مدارس فلسطين فعاليات يوم التراث الفلسطيني الذي يصادف اليوم، حيث تألق طلبة المدارس بالزي التراثي والكوفية الفلسطينية، والمشاركة الفاعلة في مسرحيات ومعارض وفعاليات تنتصر للرواية الوطنية، وسط التأكيد على أصالة التراث الشعبي وضرورة حمايته من محاولات التهميش والطمس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا اليوم يشكل مناسبة؛ لتعبير طلبة المدارس والعاملين في السلك التعليمي عن تشبثهم بالموروث الشعبي والافتخار به، وحماية الذاكرة الجمعية رغم كل محاولات الاحتلال الاستحواذ عليها وتشويهها.

يشار إلى أن هذه الفعاليات التي تتواصل، ضمن أسبوع التراث الفلسطيني؛ تأتي بمتابعة الإدارة العامة للنشاطات الطلابية وأقسامها في المديريات؛ حيث تم تنظيم فعاليات مركزية في مديريات التربية وفي المدارس كافة.

#يوم التراث الفلسطيني #التربية والتعليم

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