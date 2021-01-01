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"الاسلامية المسيحية": المسجد الأقصى لا ولن يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية

الخميس 07 أكتوبر 2021 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاسلامية المسيحية": المسجد الأقصى لا ولن يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أدانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار محكمة الصلح الإسرائيلية السماح لليهود الصلاة في المسجد الأقصى، واعتبرت الهيئة هذا القرار يشكل انقلابا خطيرا غير مسبوق على الوضع الراهن الديني والتاريخ ، ويمهد لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني .

وقالت الهيئة أن المسجد الأقصى لا ولن يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية التي لا تملك أية صلاحية بهذا الشأن ، وأن الأوقاف الإسلامية هي صاحبة المسؤولية الحصرية على كافة شؤون المسجدالاقصى وأكدت الهيئة أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة جدا سوف تتحمل القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليتها، مشيرة بأن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين يرفضون هذا القرار وسوف يتصدون له ايا كانت النتائج المترتبة على ذلك ، ودعت الهيئة الحكومة الأردنية صاحبة الوصاية الهاشمية الى التصدي لهذا القرار والعمل بكل الوسائل لوقف هذا العدوان، كما دعت الهيئة العاملين العربي والإسلامي والقوى الفاعلة في المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتها وكف يد إسرائيل عن اللعب بالنار.

#الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس #المسجد الاقصى #الانتهاكات الإسرائيلية

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