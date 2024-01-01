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استطلاع: 44% من الجمهوريين يريدون ترشح ترامب مرة أخرى

الخميس 07 أكتوبر 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 44% من الجمهوريين يريدون ترشح ترامب مرة أخرى



واشنطن /سما/

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة، أن ما يقرب من نصف الجمهوريين يريدون أن يترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى في انتخابات عام 2024.

ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أوردته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن نسبة 67% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، قالوا إنهم يرغبون في أن يظل ترامب شخصية سياسية رئيسية لسنوات عديدة قادمة، وأن 44% منهم يريدون منه أن يترشح مرة أخرى للرئاسة في انتخابات عام 2024.

وبالرغم من ذلك يفضل 22% من هؤلاء المشاركين دعم مرشح مختلف لديه آراء تتماشى مع معتقدات الرئيس السابق.

وقال حوالي ثلث الجمهوريين، أو 32% منهم، إنهم لا يرغبون في أن يحافظ ترامب على مكانته كشخصية سياسية رئيسية، وفقا للاستطلاع.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد استطلاع حديث لسكان ولاية أيوا أظهر أن 53% يوافقون على ترامب، وهي مجموعة مهمة يجب اعتبارها تكتلًا سياسيًا يمكن أن يكون عاملًا مهمًا في حملة ترامب المحتملة في انتخابات عام 2024.

#استطلاع رأي #الحزب الجمهوري #الولايات المتحدة #دونالد ترامب

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