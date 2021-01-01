تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس وزراء اسرائيل والرئيس الروسي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أجرى اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهنأه بعيد ميلاده ال67 والذي يُصادف اليوم 7/ أكتوبر/ 2021م.



وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا جاء فيه أن بينت وبوتين ناقشا خلال الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية في الجوانب الأمنية والسياسية.



وكانت قناة "كان" العبرية، أكدت أن هناك اتصالات متقدمة لعقد اجتماع في موسكو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن الاجتماع يأتي على خلفية مفاوضات بشأن اتفاق نووي مع إيران.



وبحسب تقارير من موسكو، فمن المتوقع أن يتم عقد الاجتماع بتاريخ 22 أكتوبر الجاري، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن الموعد لم يُحدد بعد ويمكن أن يتأجل.