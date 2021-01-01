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كورونا" عالميا: 4 ملايين و842 ألف وفاة و237 مليونا و158 ألف إصابة

الخميس 07 أكتوبر 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا" عالميا: 4 ملايين و842 ألف وفاة و237 مليونا و158 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 842 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 237 مليونا ونحو 158 ألف اصابة، تعافى منهم 214 مليونا وما يقارب من 305 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 455 ألفا و413 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,252 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (2,102 وفاة)، وروسيا (929 وفاة)، والمكسيك (790 وفاة)، والبرازيل (543 وفاة)، ورومانيا (328 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (107,987 إصابة)، وبريطانيا (39,851 إصابة)، وتركيا (30,438 إصابة)، وروسيا (25,133 إصابة)، والهند (22,617 إصابة).

ولا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (727,710 وفيات)، والبرازيل (599,414 وفاة)، والهند (449,883 وفاة)، والمكسيك (280,607 وفيات)، وروسيا (213,549 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,918,565 إصابة)، والهند (33,894,312 إصابة)، والبرازيل (21,517,514 إصابة)، وبريطانيا (8,006,660 إصابة)، وروسيا (7,690,110 إصابات).

#فيروس كورونا #كورونا

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