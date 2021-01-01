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بعد زواج مصري بـ33 امرأة لــ"وجه الله".. الإفتاء المصرية تصدر بيانا قاطعا

الخميس 07 أكتوبر 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد زواج مصري بـ33 امرأة لــ"وجه الله".. الإفتاء المصرية تصدر بيانا قاطعا



القاهرة / وكالات /

علقت دار الإفتاء المصرية على إعلان مواطن أنه تزوج 33 مرة من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاث مرات، مؤكدة أن الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا.وأكدت دار الإفتاء في فتوى رسمية لها أن "الزواج بقصد التحليل يعتبر زواجا غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح.. والحديث الصحيح المروي عن النبي محمد يقول: "لعن الله المحلل والمحلل له".

وأكدت الإفتاء أن النبي، سمى من يقوم بذلك بـ"التيس المستعار"، مبينة أن "حكم التحليل تابع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شرط في العقد، فقد ذهب كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه".

المصدر: "الوطن" المصرية

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