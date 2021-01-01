وزارة الصحة : 9 حالات وفاة و946 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات، و946 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و1546 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن سبع وفيات سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين، وأخرى في نابلس. كما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 17، جنين 40، أريحا والأغوار 12، قلقيلية 7، نابلس 37، بيت لحم 18، سلفيت 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 6، طولكرم 9، الخليل 26، قطاع غزة 728”.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طوباس 15، جنين 40، أريحا والأغوار 25، قلقيلية 22، نابلس 125، بيت لحم 17، سلفيت 24، رام الله والبيرة 87، ضواحي القدس 5، طولكرم 150، الخليل 31، قطاع غزة 1005”.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 172 مريضا، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.