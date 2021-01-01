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ثاني المدربين الراحلين عن دوري المحترفين

الخميس 07 أكتوبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثاني المدربين الراحلين عن دوري المحترفين



رام الله / سما /

أعلن المدير الفني الأردني مؤيد سليم, استقالته من تدريب فريق شباب الأمعري, المنافس بدوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وكان الأمعري قد خسر المباريات الثلاثة التي خاضها حتى الآن في دوري المحترفين, بواقع (2-5) أمام شباب الظاهرية, و(1-3) أمام جبل المكبر, و(0-2) أمام شباب السموع.

وقال سليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه طالب النادي في الانتقالات الصيفية التعاقد مع عدد من اللاعبين بالدوري الأردني, لكن الإدارة رفضت ذلك.

وأضاف: "نحن نلعب بحارس مرمى واحد دون بديل, لذا طلبت ضم حارس آخر, لكن دون أي تدخلات مباشرة من الإدارة لحل المشكلة".

وبيّن أن هذه المشكلة دفعته لعدم إكمال المشوار مع فريق شباب الأمعري, متمنيا له التوفيق في المباريات المقبلة.

يشار إلى أن سليم المدرب الثاني الذي يستقيل في دوري المحترفين هذا الموسم, بعد بهجت عودة من فريق مركز بلاطة.

#مؤيد سليم #شباب الأمعري #دوري المحترفين

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