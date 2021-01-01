والدة مبابي تُفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع باريس

وكالات / سما /

قالت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي الشهير كيليان مبابي بأن مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان تسري على ما يرام، وهو عكس ما أدلى به اللاعب في وقتٍ قريب وأيضاً عكس التقارير العديدة التي تؤكد انتقاله إلى ريال مدريد.

كانت فايزة العماري لاعبة كرةاليد السابقة ووالدةاللاعب في مقابلةمع صحيفة “لوباريزيان” وأكدت أنهم مازالوا يتفاوضاون بشأن تجديد عقد مبابي مع باريس.

قالت والدة مبابي في تصريحاتها : “نحن نناقش مسألة التجديد حالياً مع باريس سان جيرمان والأمور تسير على ما يرام، وربما نجد حلاً..الشئ المؤكد أنه سيبذل قصارى جهده للفوز بلقب دوري الأبطال مع باريس”.

استطردت : “يجب أن يكون كيليان راضياً، فإن لم يكن سعيداً فسوف يترك كل هذا..مع كيليان يمكن أن يتغير كل شئ ويتغير رأيه بين عشية وضحاها”.

من جانبه لا يزال نادي باريس سان جيرمان يأمل بكل قوة في أن يقنع مبابي في البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية، حتى أن كلمات اللاعب في مقابلته الأخيرة والتي تفيد بأنه يريد الخروج في الصيف لم توقف محاولات ليوناردو المدير الرياضي للوصول إلى اتفاق.

ووصفه ليوناردو بأنه أحد ركائز المشروع الأساسية في باريس سان جيرمان، وفي خلال الأسابيع القادمة سيتم تقديم عرض تجديد جديد من شأنه يجعله الأعلى راتباً في الفريق، حتى على حساب ميسي ونيمار.