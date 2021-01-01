العمصي: استغلال الغرفة التجارية بغزة للمواطنين جريمة بحق العمال وتغطية على فساد

غزة / سما /

كشف سامي العمصي رئيس اتحاد العمال بغزة، ملابسات التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الغرف التجارية في القطاع.

وأوضح العمصي خلال تصريحات لإذاعة الأقصى، أن ما حصل بالأمس من تسجيل في الغرف التجارية جريمة واستغلال لحاجة العامل الفلسطيني وتغطية على فساد حدث منذ أكثر من شهر.

وأشار رئيس اتحاد العمال بغزة، إلى أن الـ 2500 تصريح التي تم الإعلان عنها بالأمس وتم رفعهم من قبل الشؤون المدنية للاحتلال الاسرائيلي قبل أكثر من شهر بمثابة تغطية على هذه الجريمة.

ولفت العمصي، إلى أن الأسماء التي رفعتها الشؤون المدنية للاحتلال الإسرائيلي لحصولها على موافقات بتصاريح تُجار هي لمعارف وأصدقاء لديها ونطالب بالكشف عن هذه الأسماء.

وطالب رئيس اتحاد العمال بغزة، النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون بفتح تحقيق عاجل بما حصل بالأمس في الغرف التجارية ومحاسبة كل من تسبب بمعاناة المواطنين والمتاجرة بهم.

وبيّن العمصي، أن الاحتلال لن يسمح لأي مواطن من غزة للعمل داخل (الخط الأخضر) بتصريح عامل وإنما بتصاريح تاجر، وما يتم إدخاله والإعلان عنه حتى الآن هو بتصاريح تجار.