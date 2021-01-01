مصادر فلسطينية : الحديث عن تسهيلات مصرية فورية لغزة غير صحيحة

القاهرة / وكالات /



نفت مصادر في الوفد التجاري الغزي بمصر ما صدر من تصريحات عن تسهيلات مصرية فورية للقطاع موضحة في تصريحات له انه حتى اللحظة لم نحصل على تسهيلات والأمور لا تزال تراوح مكانها.

وقالت المصادر "قدمنا عديد المطالب لكن لهذه اللحظة لم ينفذ شيئا منها، رغم جهوزيتنا للبدء في عمليات الاستيراد والتصدير والشراء والنقل وكل شيء".

وتابعت " حتى اللحظة لم يصلنا اي رد ، وبالنسبة لاستيراد السيارات من مصر ايضا لا يوجد رد لهذه اللحظة" موضحة "الواقعية تحتم علينا أن لا نرفع سقف التوقعات والآمال لدى المواطن لحين الحصول على رد ايجابي من الجهات المصرية".