ميسي : لم أكن مخطئاً في الانضمام إلى سان جيرمان

وكالات / سما /

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على أنه لم يكن مخطئاً في الانضمام إلى صفوف باريس في إشارة واضحة منه بأنه ليس نادماً على الرحيل عن برشلونة.

ورحل أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، عن الفريق خلال الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع البرسا، لينضم بعدها لنادي باريس سان جيرمان.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تحدثت عن أن ليونيل ميسي أجبر على الرحيل عن برشلونة بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت البرسا.

ولكن يبدو بأن ليونيل ميسي من خلال حديثه المطول والحصري مع مجلة “فرانس فوتبول” والذي سينشر كاملاً صباح يوم السبت المقبل أكد على سعادته بانضمامه لباريس، وأن هذا القرار كان مخططاً له.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن ليونيل ميسي ظهر على غلاف فرانس فوتبول الرئيسي بتصريح “لم أكن مخطئاً في انضمامي لباريس سان جيرمان”، والحقيقة أنه على الرغم من أن عبارة ميسي قاسية، إلا أن النتائج البرسا تثبت كلامه.

وأوضحت الصحيفة أن منذ مغادرة ميسي لفريق برشلونة، بات البرسا في أزمة رياضية مدمرة، وهذا ما أكده كومان في تصريح سابق له، بأن ميسي كان يخفي كل شيء بفضل مستواه الاستثنائي في الملعب