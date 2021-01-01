  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أوديجارد يكشف سبباً مثيراً لفشله مع ريال مدريد

الخميس 07 أكتوبر 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوديجارد يكشف سبباً مثيراً لفشله مع ريال مدريد



وكالات / سما /

واصل لاعب الوسط النرويجي أوديجارد الحديث عن ماضيه في ريال مدريد، وذلك بعد فترة قصيرة فقط من إتمام انتقاله النهائي إلى فريق آرسنال.

انتمى مارتين أوديجارد لفريق الريال لمدة 6 سنوات، وقد تحدث لاعب ريال سوسييداد السابق عن الأشياء الخاصة في الفريق الأبيض وعن اللحظات السيئة التي مر بها.

قال أوديجارد في مقابلة مع أحد القنوات في بلاده: “كانت هناك العديد من اللحظات الصعبة في الفريق الاول أو الثاني..لكنها جعلتني أقوى ولقد نمت شخصيتي بفضل مدريد”.

استطرد: “كان من المميز أن تكون قريباً من اللاعبين الأفضل في العالم..تعلمت الكثير من لاعبين مثل راموس وكريستيانو، ولكن في هذا المستوى العالي لا تستطيع تكوين صداقات، لم يكن من السهل الاندماج في غرفة الملابس والكواليس، أنا سعيد لأنني في آرسنال الآن والذي يضم غرفة ملابس جميلة جداً”.

يبلغ أوديجارد من العمر 22 عاماً وقد كان واحداً من أكثر المواهب التي حاول الريال الرهان عليها في سن مبكرة، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول عندما أعطيت له الفرص وإن كانت قليلة، وأصبح الآن لاعباً أساسياً في آرسنال.

#أوديجارد #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: جملة تسهيلات اقتصادية لغزة بدءاً من الأحد

غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

الجيش يستعد للتصعيد.. واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها

فيديو: شاعرة فلسطينية تبكي بعد تحية من الرئيس السيسي

وثائق: اغتيال السادات حال دون وقوع حدث غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث

كاتب كويتي يشكر دولة الاحتلال على محاربتها إيران وهذا ما دعا به "إسرائيل" لفعله بغزة ..

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية : الحديث عن تسهيلات مصرية فورية لغزة غير صحيحة

عمال

توضيح هام من وزارة العمل بغزة بخصوص الإعلان عن تقديم طلبات للعمل داخل إسرائيل

غزة : 7 حالات وفاة و728 إصابة جديدة بكورونا

على خطى شاكيد .. وزير الخارجية الاسرائيلي يرفض طلب الرئيس عباس بلقائه

اعلام اسرائيلي: لا تقدم في ملفات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية