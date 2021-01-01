أوديجارد يكشف سبباً مثيراً لفشله مع ريال مدريد

وكالات / سما /

واصل لاعب الوسط النرويجي أوديجارد الحديث عن ماضيه في ريال مدريد، وذلك بعد فترة قصيرة فقط من إتمام انتقاله النهائي إلى فريق آرسنال.

انتمى مارتين أوديجارد لفريق الريال لمدة 6 سنوات، وقد تحدث لاعب ريال سوسييداد السابق عن الأشياء الخاصة في الفريق الأبيض وعن اللحظات السيئة التي مر بها.

قال أوديجارد في مقابلة مع أحد القنوات في بلاده: “كانت هناك العديد من اللحظات الصعبة في الفريق الاول أو الثاني..لكنها جعلتني أقوى ولقد نمت شخصيتي بفضل مدريد”.

استطرد: “كان من المميز أن تكون قريباً من اللاعبين الأفضل في العالم..تعلمت الكثير من لاعبين مثل راموس وكريستيانو، ولكن في هذا المستوى العالي لا تستطيع تكوين صداقات، لم يكن من السهل الاندماج في غرفة الملابس والكواليس، أنا سعيد لأنني في آرسنال الآن والذي يضم غرفة ملابس جميلة جداً”.

يبلغ أوديجارد من العمر 22 عاماً وقد كان واحداً من أكثر المواهب التي حاول الريال الرهان عليها في سن مبكرة، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول عندما أعطيت له الفرص وإن كانت قليلة، وأصبح الآن لاعباً أساسياً في آرسنال.