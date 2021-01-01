مصرع عامل من الضفة سقط من علو في الطيبة

القدس المحتلة / سما /

لقي أحمد رضا فقها (25 عاما) من بلدة كفر اللبد شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية مصرعه متأثرا بإصابته الخطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة الطيبة، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية لعامل من سكان الضفة الغربية، سقط من علو خلال عمله في ورشة بناء بالطيبة، في منطقة المثلث داخل مناطق 1948.

ونقلت الطواقم الطبية المصاب بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج، وأعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 47 ضحية، بينهم 25 في فرع البناء.